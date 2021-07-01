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Спектакли по Достоевскому и VR- постановку представит тоболякам Театр наций

Общество, 12:43 01 июля 2021

theatreofnations.ru | Фото: theatreofnations.ru

Ежегодный фестиваль "Театр наций FEST" впервые пройдет в двух городах. Со 2 по 8 июля — в четвертый раз в Тобольске, 4 сентября — впервые в Томске. Он проходит при поддержке СИБУРа в рамках программы социальных инвестиций "Формула хороших дел", сообщает Тобольская промплощадка.

"Нам важно познакомить зрителя с разнообразием форм театрального искусства — в программе этого года есть все: от классических драматических постановок и пластического театра до сторителлинга и VR – спектакля. И я рад, что благодаря программе "Формула хороших дел" у нас есть такая возможность, — сказал художественный руководитель Театра Наций, народный артист России Евгений Миронов. — Несмотря на сложные обстоятельства, в этом году мы планируем провести фестиваль сразу в двух сибирских городах — в уже ставшем нам родным Тобольске и впервые в Томске. Там мы устроим праздник уличных театров с участием лучших коллективов в этом жанре".

В Тобольске "Театр Наций FEST" откроется 2 июля и продлится семь дней. Большая часть фестиваля будет посвящена 200-летию со дня рождения Федора Достоевского. В программу войдут премьерные спектакли Театра Наций "Страсти по Фоме" режиссера Евгения Марчелли с народным артистом РФ Авангардом Леонтьевым в главной роли и "Достоевский 200. Сторителлинг" куратора Елены Гориной, рассчитанный на семейную аудиторию, а также постановка Московского детского театра теней "Так и не написанная история" и пластический спектакль театра "Балет Москва" "Кафе Идиот", удостоенный в 2016 году премии "Золотая маска".

Другое большое событие фестиваля — показ спектакля в очках виртуальной реальности "Я убил царя". Этот проект Театра Наций с документальной точностью рассказывает о событиях последних дней жизни императорской семьи. Показы пройдут в мемориальном здании Губернаторского дома, в котором расположен музей семьи императора Николая II.

В Томске 4 сентября пройдет праздник уличных театров – это новый формат "Театр наций FEST", опробованный в Тобольске. С подробной программой можно ознакомиться на сайте театра.

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# СИБУР , театр

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