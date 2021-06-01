В Тюмени на улице Широтной масштабную реконструкцию тепломагистрали завершат до 25 сентября

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Масштабная реконструкция тепломагистрали началась вдоль ул. Широтной в Тюмени с 28 июня, сообщает УСТЭК.

Рабочим предстоит заменить 920 метров, диаметр трубы – 1020 мм - это максимальный диаметр труб, которые будут заменены этим летом.

Отметим, теплотрасса, проложенная в 1986 году, была введена в эксплуатацию одновременно с застройкой 4-го, 5-го и 6-го микрорайонов Тюмени. Новый участок соединит реконструированные в предыдущие годы сети и завершит обновление важной тепловой магистрали города.

Работы на данном объекте будут проходить без отключения потребителей от горячего водоснабжения, завершатся к 25 сентября и потребуют временного ограничения движения автомобильного транспорта: со 2 июля по 15 сентября на выезде на ул. Широтную от ТЦ "Южный" и на выезде на ул. Широтную от дома № 23 по ул. Широтной.

С 19 часов 16 июля до 6 часов 19 июля на проезжей части дороги по ул. Н. Фёдорова в районе пересечения с ул. Широтной.

С 19 часов 30 июля до 6 часов 2 августа на проезжей части дороги по ул. 9 Мая в районе пересечения с ул. Широтной.