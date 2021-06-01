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В Тюмени 600 школьников прошли тренинги на командообразование

Общество, 18:30 30 июня 2021

Дворец "Пионер" | Фото: Дворец "Пионер"

Более 600 школьников из Тюмени прошли в июне тренинги на командообразование. Их провела команда Тюменской городской детской общественной организации "Республика Неугомонных", сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

Ребята из пришкольных лагерей научились эффективно взаимодействовать друг с другом, развили коммуникативные навыки.

В 2021 году инициативу проведения курсов на сплочение для юных тюменцев поддержала администрация города. На средства муниципального гранта было разработано и подготовлено специальное оборудование для организации тренингов, коммуникативных игр, игр на развитие командной работы.

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# летние пришкольные лагеря

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