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Тюменские пожарные поезда помогают в ликвидации природных пожаров

Общество, 16:25 01 июля 2021

Свердловская железная дорога | Фото: Свердловская железная дорога

56 раз за три месяца выезжали на тушение различных возгораний пожарные поезда, том числе для оказания помощи подразделениям МЧС, сообщает пресс-служба Тюменского региона СвЖД.

Спецсостав станции Тюмень трижды 5, 8 и 11 июня выезжал для ликвидации обширных возгораний сухой травы на перегоне Кармак – Тугулым и в районе станции Войновка в черте города.

В связи с аномально жаркой погодой пожарные подразделения СвЖД работают в режиме повышенной готовности. На ключевых станциях магистрали дислоцирован 21 пожарный поезд, в том числе 12 составов нового поколения.

Зона обслуживания одного поезда составляет от 100 до 600 км по железным дорогам общего пользования. Готовность поезда к отправлению с места стоянки в любое время суток – несколько минут.

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