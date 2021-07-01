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Книги и пособия по фотоискусству представят на выставке в Тюмени

Общество, 08:13 20 июля 2021

из сообщества "Медиаполис" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Медиаполис" во ВКонтакте

Книжно-иллюстративная выставка "От снимка Дагера до селфи" откроется в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева 20 июля. Ее посвятят Всемирному дню фотографии, сообщает библиотека.

На выставке представлены книги об истории изобретения фотографии, красочные издания, посвященные развитию фотографического искусства, а также учебные пособия с полезными советами для начинающих и профессиональных фотографов.

Выставка будет действовать до 3 октября 2021 года. Для посетителей 18+

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# библиотека , фотография

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