Тридцать студентов Тюменского медуниверситета проходят практику в ялуторовской больнице

| Фото: областная больница № 23 | Фото: областная больница № 23

Тридцать студентов Тюменского государственного медицинского университета проходят практику в областной больнице № 23 Ялуторовска, сообщает пресс-служба медучреждения.

Студенты первого, второго и четвертого курсов будут выполнять обязанности младших медицинских сестер по уходу за пациентами, медицинских сестер и фельдшеров, получат практические навыки в области лечебного дела.

Юноши и девушки работают во всех отделениях стационара больницы и в поликлинике: их будущая специализация еще не определена и навыками требуется овладеть самыми различными. Но в первую очередь – научиться заботиться о пациентах. И здесь не обойтись без помощи опытных медицинских сестер.

"Летняя практика приносит пользу больнице. Ведь студенты выполняют часть работы, немного разгружая штатных сотрудников, – отметила главная медицинская сестра больницы Татьяна Матушкина. – Но куда важнее практика для самих молодых людей. Они получают представление о работе больницы и о своих будущих профессиональных обязанностях".

Первокурсник Николай Галушкин практикой доволен и говорит, что не боится никакой работы.

"Нет ничего зазорного в том, чтобы мыть операционные или заботиться о лежачих больных, – сказал он. – Да, это трудно. Но за время обучения врач должен побывать и санитаром, и медбратом. Должен знать, в чем именно заключается работа младшего и среднего медперсонала. Тогда и самому потом работать будет проще".