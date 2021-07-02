Тюменские школьники еще успевают подать заявку на всероссийские смены РДШ в "Артеке"

| Фото: РДШ Тюменской области ВКонтакте | Фото: РДШ Тюменской области ВКонтакте

Стать участниками всероссийских смен "РДШ – территория самоуправления" и "Лаборатория РДШ" могут школьники Тюменской области. Они пройдут в международном детском центре "Артеке" с 12 октября по 1 ноября.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в региональном отделении РДШ, у юных тюменцев еще есть время, чтобы подать заявку на участие. Документы принимают по 5 июля включительно.

"Для того, чтобы принять участие в отборе, нужно прислать заявку, портфолио, решенные кейсы и согласие на обработку персональных данных. При этом преимущество есть у финалистов проекта "РДШ-Территория самоуправления" 2020 года, участников конкурса "Лучшая команда РДШ", участников экологических и научных проектов Российского движения школьников", - рассказали организаторы.

Заявки принимаются на электронную почту rdsh_smeni@rdcentr.ru или через сайт рдш.рф. Документы и кейсы размещены в группе регионального отделения РДШ во ВКонтакте.

Любовь Голышева