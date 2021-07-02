22 кг наркотиков изъяли полицейские в Тюменском районе

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Около 22 кг наркотических средств изъяли сотрудники полиции на посту ДПС в Тюменском районе, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Полицейские узнали, что группа лиц планирует провезти через территорию Тюменской области крупную партию наркотиков. В ходе спецоперации двое 23-летних жителей Москвы были задержаны. У них изъято два бумажных пакета с синтетическими наркотиками, которые злоумышленники везли в Иркутск.

В январе 2021 года подозреваемые начали работать наркокурьерами – получали информацию о месте где спрятана небольшая партия наркотиков, расфасовывали ее на разовые дозы и делали закладки. Спустя несколько месяцев молодые люди перешли на заказы связанные с оптовыми партиями наркотических веществ. Они забирали из тайников от 10 до 20 килограммов наркотиков и развозили их по разным городам. В зависимости от дальности поездки и объема перевезенного груза вознаграждение составляло от 100 тыс. до 1 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело.