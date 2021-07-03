Мини-фестиваль "Джем" важен и предпринимателям, и тюменцам, уверены организаторы

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Мини-фестиваль "Джем" важен и для предпринимателей, и горожан, которые успели соскучиться по такого рода мероприятиям в креативных пространствах. Здесь будут лекции, мастер-классы. Предприниматели – участники фестиваля смогут представить свою продукцию.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила организатор мини-фестиваля "Джем" Наталья Паденко.

"Мы два года готовились, но никак не могли провести фестиваль из-за пандемии. И в этот раз из-за режима повышенной готовности все масштабные мероприятия в городе перенесены на неопределенный срок. Поэтому было решено представить фестиваль в течение июля-августа по выходным в креативном пространстве Factura", - говорит Наталья.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Креативное пространство Factura, которое расположилось во дворе швейной фабрики на пересечении улиц Володарского и Дзержинского, появилось у организаторов "Джема" благодаря поддержке городских властей, отмечает Паденко.

На небольшой, благоустроенной территории с водой и санузлом устроители мини-фестиваля организовали шатер для продавцов, ремесленников. Есть импровизированная сцена и зал, место для фастфуда.

"У нас будет несколько площадок. Это площадки, направленные на развитие творчества, семейные интерактивы, детские. Каждые выходные здесь будут новые события. Мы будем контролировать количество гостей, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции", - заметила Наталья Паденко.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Тюменцам предложат послушать лекции на тему урбанистики, комфортной городской среде. Тем самым организаторы помогут горожанам разбираться в этой теме, чтобы впоследствии они могли принимать участие в обсуждении и голосовать за предложенные объекты со знанием дела. Гостей фестиваля ждет встреча с нутрициологом, которая расскажет о здоровом и правильном питании, о том, как быть энергичным и здоровым. Также в программе фестиваля выступления дизайнеров, имиджмейкеров.

Ряд мастер-классов ожидает участников "Джема" - по гончарному делу, по рисованию акварелью. В пространстве будут работать арт-художники и музыканты.

Более подробная программа мини-фестиваля представлена в официальном аккаунте в Instagram и в группе во ВКонтакте.

Анжела Лебедева