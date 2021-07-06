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В Тюмени руководитель Extreme Team расскажет о построении карьеры

Общество, 10:04 06 июля 2021

Extreme Team ВКонтакте

Руководитель Extreme Team Иван Шмонин расскажет о том, как построить карьеру через волонтёрскую и общественную жизнь. Встреча пройдет в Instagram 6 июля в 18 часов, сообщают организаторы.

"Мы также поговорим про экстрим, как он помогает в реализации себя, и как движение развивается в Тюменской области. Еще обсудим особый вид экстрима — студенческую жизнь Как порой она бывает опасна и непредсказуема", - говорят в Студцентре Тюменской области.

Подключиться к диалогу можно по ссылке.

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# экстремальные виды спорта

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