Захват заложников в Сбербанке на Червишевском тракте в Тюмени. Главное

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Мужчина взял в заложники сотрудников отделения Сбербанка на ул. Червишевский тракт, 19 в Тюмени. Он угрожал опасным предметом. Через полтора часа был задержан.

- Сообщение о захвате двоих заложников в отделении Сбербанка поступило в региональное УМВД России в 9 часов 20 минут.

- Силовики приняли решение оцепить территорию на протяжении двух кварталов. Жильцов пятиэтажки, в котором находится отделение банка, эвакуировали. Магазины временно закрыли.

- Очевидцы происшествия сообщили ИА "Тюменская линия" о том, что мужчина был обмотан проводами. Зону оцепления расширили. Инкассаторы привезли захватчику деньги, которые он требовал.

- В 11 часов 52 минуты мужчину задержали. Операцию по его задержанию провели сотрудники полиции, Росгвардии и ФСБ.

- Личность мужчины устанавливается.

- Движение по ул. Червишевский тракт и прилегающим улицам восстановлено. Жители эвакуированного дома вернулись в свои квартиры, магазины продолжили работу в прежнем режиме.