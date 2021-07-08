Тюменские онкологи-маммологии бесплатно проконсультируют тюменок

| Фото: Медицинский город | Фото: Медицинский город

Профилактическая акция в рамках проекта "Сохраним жизнь маме" пройдет в Тюмени в ТРЦ "Кристалл" 10 июля, сообщает областной департамент здравоохранения.

Гости мероприятия смогут бесплатно пройти УЗИ молочных желез, получить консультацию онколога-маммолога, принять участие в мастер-классе по самообследованию. Также всем желающим проверят уровень артериального давления, холестерина в крови, уровень стресса, проанализируют состав массы тела. Для маленьких посетителей, пришедших с мамами и бабушками, сюрпризом станет бесплатный аквагрим.

"Рак молочной железы все еще остается актуальной проблемой. На распространение заболевания влияют множество факторов, и на большинство из них мы воздействовать не можем. Однако ответственное отношение к своему здоровью, грамотное самообследование и регулярное посещение врача – то, что под силу каждой женщине", - отмечают организаторы.

Площадка будет работать с 10 до 14 часов.