Тренерам Тюменской области, подготовившим олимпийских чемпионов, планируют утвердить доплату к пенсии

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Законопроект, внесенный "Единой Россией" в Госдуму, о доплате к пенсии тренерам чемпионов Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, поддержали депутаты Тюменской областной думы на заседании комитета по социальной политике.

Инициативу подготовила группа депутатов и сенаторов во главе с секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком и лидером думских единороссов Сергеем Неверовым.

По мнению авторов документа, тренер, подготовивший чемпиона, "достоин получать социальную поддержку в равной степени с его спортсменом".

Предлагаемые изменения актуальны и для Тюменской области, считают депутаты. Регион гордится олимпийскими чемпионами, среди которых биатлонистки Луиза Носкова, Галина Куклева, Альбина Ахатова. Завоевать награды высшей пробы им помогли тюменские тренеры.