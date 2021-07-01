Молодые поэты Тюмени поделятся своим творчеством с гостями музея Словцова

| Фото: Дарья Казакова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Дарья Казакова, ИА "Тюменская линия"

Музыкально-поэтическое погружение "Слушай / Говори" впервые пройдет во внутреннем дворике музейного комплекса им. Словцова 10 июля, начало в 18 часов. Идею проведения такого мероприятия предложил музыкальный дуэт "Тано".

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил специалист музея Иван Крутько.

"Перед зрителями выступят молодые поэту Тюмени. Большинство из них получили приглашение на наш ветер от музыкантов "Тано", которые подготовили свою концертную программу. У тюменцев и поэтов будет возможность пообщаться, организовать диалоги на разные философские темы", - добавил он.

Чтобы попасть на музыкально-поэтический вечер нужно предварительно записаться по телефонам: +7 (3452) 45-35-90 или +7 (929) 266-73-72.

Вход свободный.

Возрастная категория 12+.

Анжела Лебедева