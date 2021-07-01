  • 10 июля 202110.07.2021суббота
  • USD74,4675
    EUR88,1397
  • В Тюмени 19..21 С 3 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

ГИБДД усилит контроль на федеральных трассах в Тюменской области

Общество, 11:03 10 июля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Межрегиональное мероприятие "Трасса" пройдет в выходные дни, 10 и 11 июня на территориях Тюменской, Свердловской, Курганской, Омской областей и Югры. На сопредельных федеральных автодорогах будет усилен контроль ДПС и увеличено число нарядов ГИБДД, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Несмотря на снижение показателей аварийности на федеральных трассах Тюменской области, в летнее время, характеризующееся увеличением дорожного трафика, поездки на дальние расстояния могут быть весьма опасны. Особенно для людей, которые путешествуют только раз в год, в период летнего отпуска.

В этом году на федеральных автодорогах в Тюменской области произошло 133 ДТП, в них погибли 27 человек. В 2020 году за этот период произошло на 21,3% меньшеаварий, погибли 48 человек.

Чтобы водители, следуя по федеральным трассам, понимали, что ведется усиленный контроль на протяженном межрегиональном участке автодороги, автоинспекторы будут информировать их о проведении мероприятия, в том числе через СИ-БИ радиостанции гражданского диапазона.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГИБДД Тюменской области , ДПС , федеральная трасса

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:07 10.07.2021Пропавшего Платона Белоусова нашли добровольцы на мотоциклах
12:41 10.07.2021Юные тюменцы могут стать помощниками инструктора по пожарной безопасности
12:14 10.07.2021Воспитанники тюменского "Кванториума" завоевали награды всероссийской олимпиады
11:52 10.07.2021Тюменцев предостерегли от купаний в "диких" водоемах