ГИБДД усилит контроль на федеральных трассах в Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Межрегиональное мероприятие "Трасса" пройдет в выходные дни, 10 и 11 июня на территориях Тюменской, Свердловской, Курганской, Омской областей и Югры. На сопредельных федеральных автодорогах будет усилен контроль ДПС и увеличено число нарядов ГИБДД, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Несмотря на снижение показателей аварийности на федеральных трассах Тюменской области, в летнее время, характеризующееся увеличением дорожного трафика, поездки на дальние расстояния могут быть весьма опасны. Особенно для людей, которые путешествуют только раз в год, в период летнего отпуска.

В этом году на федеральных автодорогах в Тюменской области произошло 133 ДТП, в них погибли 27 человек. В 2020 году за этот период произошло на 21,3% меньшеаварий, погибли 48 человек.

Чтобы водители, следуя по федеральным трассам, понимали, что ведется усиленный контроль на протяженном межрегиональном участке автодороги, автоинспекторы будут информировать их о проведении мероприятия, в том числе через СИ-БИ радиостанции гражданского диапазона.