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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Более 500 проб воды и 60 проб песка исследовали специалисты в зонах отдыха Тюменской области

Общество, 18:24 12 июля 2021

управление Роспотребнадзора по Тюменской области | Фото: управление Роспотребнадзора по Тюменской области

Девять водных объектов в зонах рекреации в Тюменской области соответствуют санитарным правилам и условиям.

Как сообщает региональный Роспотпебнадзор, исследовано более 500 проб воды и более 60 проб песка. Все они соответствуют санитарно-химическим, микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям.

В частности, проверки прошли на базе отдыха "Верхний Бор", в центре реабилитации "Сибирь", оздоровительно-образовательном центре "Витязь" и в других.

Роспотребнадзор по Тюменской области напоминает, что выбирать для отдыха и купания нужно только те участки водоемов, где благоустроены пляжи и прилегающие территории.

На отдыхе, при купании не заглатывать воду, не пить из водоема, не мыть в водоеме руки, овощи, фрукты. Для этих целей необходимо использовать питьевую воду.

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# качество воды , Росприроднадзор

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