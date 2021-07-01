  • 12 июля 202112.07.2021понедельник
  • USD74,4675
    EUR88,1397
  • В Тюмени 16..18 С 6 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Подразделения Росгвардии по Тюменской области принимают участие в крупнейшем учении "Заслон-2021"

Общество, 19:12 12 июля 2021

https://rosguard.gov.ru | Фото: https://rosguard.gov.ru

Крупнейшее оперативно-стратегическое учение Росгвардии "Заслон-2021", в котором принимают подразделения управления Росгвардии по Тюменской области, стартовало в нескольких регионах страны 12 июля. Масштабные мероприятия продлятся до 30 июля, сообщает пресс-служба ведомства.

Их цель – подготовка к совместным с Министерством обороны манёврам "Запад-2021", которые пройдут в сентябре этого года.

Подразделения теруправления завершили слаживание и совершают марши к местам погрузки для следования в районы выполнения задач.

Переброска сил и средств проводится войсковой авиацией, а также автомобильным и железнодорожным транспортом.

Учение проводится для проверки готовности войск к выполнению возложенных задач и повышения профессионального уровня подготовки личного состава и слаженности подразделений ведомства.

В ходе учения планируется отработка комплекса учебных задач, направленных на нейтрализацию угроз государственной и общественной безопасности России.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Росгвардия , учения

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:12 12.07.2021Подразделения Росгвардии по Тюменской области принимают участие в крупнейшем учении "Заслон-2021"
18:24 12.07.2021Более 500 проб воды и 60 проб песка исследовали специалисты в зонах отдыха Тюменской области
18:15 12.07.2021В Тюмени стрижку живой изгороди проведут на 106 территориях
18:02 12.07.202113 июля - события дня