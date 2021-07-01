Подразделения Росгвардии по Тюменской области принимают участие в крупнейшем учении "Заслон-2021"

| Фото: https://rosguard.gov.ru | Фото: https://rosguard.gov.ru

Крупнейшее оперативно-стратегическое учение Росгвардии "Заслон-2021", в котором принимают подразделения управления Росгвардии по Тюменской области, стартовало в нескольких регионах страны 12 июля. Масштабные мероприятия продлятся до 30 июля, сообщает пресс-служба ведомства.

Их цель – подготовка к совместным с Министерством обороны манёврам "Запад-2021", которые пройдут в сентябре этого года.

Подразделения теруправления завершили слаживание и совершают марши к местам погрузки для следования в районы выполнения задач.

Переброска сил и средств проводится войсковой авиацией, а также автомобильным и железнодорожным транспортом.

Учение проводится для проверки готовности войск к выполнению возложенных задач и повышения профессионального уровня подготовки личного состава и слаженности подразделений ведомства.

В ходе учения планируется отработка комплекса учебных задач, направленных на нейтрализацию угроз государственной и общественной безопасности России.