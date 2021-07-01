В Тюмени набирают волонтеров 55+ в команду "Бабушкин workout"

| Фото: Благотворительный фонд "Старшее поколение" | Фото: Благотворительный фонд "Старшее поколение"

Объявлен набор волонтеров 55+ в команду "Бабушкин workout". Проект благотворительный фонд "Старшее поколение" стал победителем конкурса фонда Владимира Потанина, сообщает региональный департамент соцразвития.

Серебряные тюменцы в составе мини-классов смогут обучиться новым современным фитнес- и воркаут-направлениям, пополнить добровольческую команду спортинструкторов 55+ и пропагандировать сферу физической культуры в новых жизненных реалиях.

Участников ждет специальная подготовка от профессиональных наставников. Каждый сможет выбрать специальность по душе: сайклинг, йога, гимнастика, уличные занятия с использованием турников, тренажеров.

Полученные знания прокачанные спортактивисты будут транслировать горожанам разных возрастов. Во дворах, скверах и парках города под их началом будут проводиться еженедельные разминки, тренировки, подвижные игры и соревнования.

Получить подробную информацию и записаться в ряды волонтёров можно по телефону (3452) 30-39-59, на сайте или через официальную группу ВКонтакте фонда "Старшее поколение".

Проект реализуется в рамках нацпроекта "Демография".