Депутаты и эксперты обсудили новые меры для трудоустройства и реабилитации людей с инвалидностью

| Фото: minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

Стратегическая сессия "Повышение качества жизни инвалидов — приоритет народной программы "Единой России" прошла на площадке партии 15 июля. В дискуссии участвовали депутаты фракций "Единой России" в Госдуме и законодательных собраний регионов, представители экспертного сообщества, всероссийских и региональных организаций инвалидов, сообщает ТРО партии.

Первый заместитель руководителя фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев подчеркнул, что люди с инвалидностью — одна из самых социально незащищенных категорий граждан, и повышение качества их жизни — приоритет партийной фракции.

"Наша задача — создать условия для активной, полноценной жизни людей с инвалидностью, для их самореализации, реализации человеческого потенциала в работе, спорте, творчестве, возможности участвовать в общественной и политической жизни", — сказал он.

Одна из серьезных проблем, с которой сталкивается почти каждый человек с инвалидностью, — трудоустройство. Норма о помощи в этом направлении появится в новом законе фракции "Единой России" о занятости. Его подготовят депутаты восьмого созыва Госдумы, отметил Андрей Исаев, подчеркнув, что эти положения займут "отдельное и очень существенное место".

"Отдельная тема — поддержка предприятий, общероссийских организаций инвалидов. Она недостаточна. Компенсационные выплаты, которые они получают, существенно отстают от реальной инфляции. И проблему эту надо решать", — отметил первый замглавы фракции "Единой России".

Включить в народную программу партии расширенные меры поддержки детей-инвалидов предложила уполномоченный при Президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. Она считает, что необходимо максимально упростить процедуру прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ) и сократить срок ее проведения до одного-двух дней. Более доступными, по ее словам, должны стать и средства технической реабилитации для детей, подчеркнула детский омбудсмен.

"В лучшем случае средство реабилитации предоставляется за 30-35 суток, в худшем — не предоставляется вообще. Мы предлагаем проработать механизм предоставления компенсации за несвоевременное предоставление ребенку-инвалиду ТСР. То есть определить возможность приобретения ТСР по рыночной стоимости с последующей полной компенсацией", — сказала Анна Кузнецова.

Она также предложила давать дополнительный оплачиваемый отпуск родителям детей-инвалидов для выезда на лечение или реабилитацию, ввести электронные сертификаты на закупку лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями. Это позволит предоставлять такие препараты быстрее, избегая задержек при проведении закупочных процедур. Родители будут получать компенсацию по аналогии с тем, как это сделано при получении технических средств реабилитации по электронному сертификату.

Участники стратегической сессии также уделили внимание решению бытовых проблем людей с инвалидностью. В первую очередь они связаны с необходимостью совершенствовать доступность городской среды. Медицинские учреждения в регионах нередко оказываются недоступными для людей на колясках, сообщила руководитель социального проекта "Шаг за шагом к мечте" Наталья Каптелинина. Зачастую пандусы, по ее словам, спроектированы таким образом, что подняться по ним не всегда может даже здоровый человек.

"Я считаю, что нужно с привлечением архитекторов, проектировщиков, строителей, технологов обсудить формы и применение пандусов. Отдельным вопросом является их установка у старых зданий и помещений", — отметила она, подчеркнув, что в первую очередь надо закрыть вопрос с доступностью медицинских учреждений.

Говоря о проблемах трудоустройства инвалидов, председатель комитета Алтайского Заксобрания по социальной политике, обладатель Кубка Мира по лыжным гонкам среди слабовидящих Татьяна Ильюченко обратила внимание и на необходимость доступности профессиональной переподготовки. Для этого, по ее мнению, следует предусмотреть компенсацию инвалидам расходов на проезд к месту обучения или медицинскому учреждению и обратно.

"Данный вопрос частично решается во Всероссийском обществе слепых либо в регионах, но, на самом деле, полностью комплексно он не решен", — подчеркнула она.

Президент Всероссийского общества глухих Станислав Иванов призвал включить в народную программу "Единой России" инициативу о расширении возможностей для образования и трудоустройства людей с проблемами по слуху. По его словам, нужна серьезная программа повышения качества образования глухих детей, а также ликвидация дефицита сурдопедагогов и переводчиков русского жестового языка.

"Проблема глухих в сложности коммуникаций и доступности информации и во время пандемии обострились. Необходимо создать технологии, а именно комплексные продукты, которые помогали бы людям с проблемами со слухом нормально, безопасно, взаимодействовать друг с другом и жить полноценной жизнью", — сказал он.

По итогам стратегической сессии, первый заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Вовченко отметил, что в вопросе повышения качества жизни инвалидов "Единая Россия" взяла на себя ключевую роль по претворению в жизнь нужных инициатив.

"Видно, что тематика инвалидности в нашей стране ключевая для народной программы партии. А это — залог их внедрения и реализации", — подчеркнул первый замглавы Минтруда.

Ранее на площадке партии прошла стратегическая сессия "Народная программа "Единой России" — семьям с детьми", к которой присоединились общественники — представители профильных НКО, эксперты и депутаты. Они озвучили предложения по расширению мер поддержки семей.

Особую важность приобретают вопросы прав детей с ограниченными возможностями здоровья, чтобы они могли получить образование, найти работу и интегрироваться в общество, отмечает председатель комитета по социальной политике Тюменской областной думы, руководитель регионального исполкома "Единой России" Ольга Швецова.

"На федеральном и региональном уровнях сегодня при активном участии депутатов-единороссов создана достаточная нормативная правовая база, обеспечивающая реализацию прав людей с ОВЗ, в том числе детей. В Тюменской области приняты и действуют региональные законы и подзаконные акты, которые направлены на реабилитацию инвалидов, их трудоустройство, оказание различных мер социальной поддержки", - рассказала депутат.

Один из важнейших моментов – доступность образования. Сегодня в регионе обучающиеся с инвалидностью получают профессиональное образование более чем по 50 специальностям. Школьники с ОВЗ учатся в 174-х образовательных учреждениях с полной, частичной или oнлайн-интеграцией. Учреждения образования оборудуются пандусами, мобильными подъемниками, тактильными знаками. Только в 2020 году введено в эксплуатацию семь зданий школ и семь детских садов, соответствующих нормам доступной среды.