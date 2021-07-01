Тюменцев познакомят с национальными играми в Гилевской роще

| Фото: из сообщества ДНК "Строитель" во ВКонтакте | Фото: из сообщества ДНК "Строитель" во ВКонтакте

С национальными играми познакомят тюменцев в рамках этнокультурного проекта "ЭтноЛето" в Гилевской роще 17 июля в 13 часов, сообщает ДНК "Строитель".

В программе – концертная интерактивная программа "Мы разные, но мы вместе", мастер-классы по росписи камней, созданию казахского орнамента с помощью пластилина, изготовлению очелья. Также горожан ждет знакомство с играми народов мира и "ЭтноДискотека".

Событие развернется на детских площадках. Вход бесплатный. Возрастное ограничение: 0+.