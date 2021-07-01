Проекты благоустройства дворов обсудят с жителями Калининского района

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Обсудить проекты предстоящего благоустройства дворов жителей Калининского округа приглашают 23 июля. В 2022 году планируются работы по девяти адресам, сообщает администрация Тюмени.

Познакомиться с дизайн-проектами, высказать свое мнение и внести предложения можно будет по адресу ул. Луначарского, 61 с 14 до 17 часов.

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

По информации управы Калининского округа, в 2022 году благоустройство планируется провести во дворах по улицам Депутатская, 119, Карла Марка, 104, Курортная, 53 – Авторемонтная, 41, Московский тракт, 173, Московский тракт, 143, Волгоградская, 117, Самарцева, 29, Транспортная, 119, к.1 и к. 2, Орджоникидзе, 62 – Ялуторовская, 23.