Библиотекари записали цикл видеоэкскурсий об истории Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Видеоэкскурии "Тюмень между прошлым и будущим" к 435-летию города записали тюменские библиотекари при участии тюменских краеведов и экскурсоводов, сообщает централизованная городская библиотечная система.

Для просмотра доступны четыре выпуска. Ольга Лукошкова рассказала о Цветном бульваре, Людмила Суппес - о Площади борцов революции, Владимир Калининский - об Андрее Текутьеве, Владимир Полищук - о туристическом проекте "Тюменский Арбат".

Посмотреть видеоэкскурсии можно в группе "Библиотеки Тюмени" ВКонтакте.