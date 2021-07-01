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Ко Дню города в Тюмени запустят специальный сайт

Общество, 16:30 14 июля 2021

из сообщества "Официальная группа Тюмень 435| День города 2021" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Официальная группа Тюмень 435| День города 2021" во ВКонтакте

Сайт www.dengoroda72.ru, приуроченный к празднованию 435-летию Тюмени, обещают запустить в скором времени. На нем будет собрана вся информация о мероприятиях, связанных с днем рождения областного центра.

В оформлении использован слоган "Город, где начинается путь". Этот же девиз будет присутствовать на растяжках и баннерах, которыми украсят город к празднику.

Информация о новом сайте появилась в сообществе "Официальная группа Тюмень 435| День города 2021" во ВКонтакте.

"Из года в год, День города в Тюмени отмечается в последнюю субботу июля. В 2021 году этот праздник мы отмечаем 31 июля. Подробности программы Дня города в Тюмени 2021 скоро будут в нашей группе. Подписывайтесь, и узнавайте первыми о всех событиях, выступлениях, мероприятиях, концертах на центральных улицах, площадях, парках города, посвященных 435-летию Тюмени", – написали создатели сообщества.

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# День города Тюмени , праздник

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