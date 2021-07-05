"Город, где начинается путь": Тюмень к 435-летию украсят в едином стиле

| Фото: с сайта администрации Тюмени | Фото: с сайта администрации Тюмени

Плакатами, баннерами, перетяжками в едином стиле и новыми конструкциями украсят Тюмень к ее 435-летию. Концепция праздничного оформления опубликована на сайте администрации Тюмени.

На каждом плакате будет присутствовать слоган "Город, где начинается путь". Напомним, в феврале 2021 года был презентован фирменный стиль областного центра. По замыслу разработчиков брендбука, с фразой "Город, где начинается путь" можно играть по-разному. Так, в концепции предложены плакаты, на которых написано: "Город, где начинается путь спорта", "Город, где начинается путь успеха" и другие.

| Фото: с сайта администрации Тюмени | Фото: с сайта администрации Тюмени

Также в городе будут размещены тематические перетяжки. Их можно будет увидеть на улицах Ямской, Льва Толстого, Ленина. На аллее Молодоженов, Исторической площади, Цветном бульваре, площади Солнца ко Дню города появятся флаговые конструкции "Костер". А на площади Борцов революции протянут сине-белые флаги.

У строительного института ТИУ поставят конструкцию из искусственной травы "Герб Тюмени". Ладья будет светиться золотым светом.

Площадь Единства и Согласия, сквер Комсомольский украсят двумя конструкциями с сердцем "Я люблю Тюмень". Большую надпись "Тюмень 435" поставят на площади 400-летия Тюмени.

Также в 2021 году будут использованы совершенно новые конструкции. Так, объемная надпись "С Днем города 435" появится у технопарка. Большие цифры "435" установят на Центральной площади. На площади возле Свято-Троицкого мужского монастыря поставят информационные тумбы. Клумбу "Воздушный шар" можно будет встретить на островке безопасности у ДК "Нефтяник". Конструкцию "Тюмень", которая будет светиться ночью, соберут на ул. Ямской.

На набережной появится надпись "435 Тюмень". Интерактивная конструкция "Кубы" с фотографиями значимых мест города будет на Городской площади перед администрацией города. А в сквере Немцова оборудуют зону отдыха с кубиками, на которых можно порисовать.

Инна Пахомова