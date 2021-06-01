Двор по улице Дзержинского в Тюмени благоустроят ко Дню города

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Двор по ул. Дзержинского в Тюмени планируется благоустроить ко Дню города. Как сообщает администрация Тюмени, во дворе проложены новые теплосети, теперь свою часть работ должны завершить специалисты Водоканала.

В центре двора рабочие подготовили площадки, на которых будут установлены детские игровые комплексы, турниковая зона, стадион для мини-футбола и волейбола. Подведены коммуникации для устройства наружного освещения, определена территория для будущей парковки 45 мест.

"По желаниям жителей мы внесли корректировки, убрали все тротуары вдоль подъездов, вместо них в центре двора теперь сделана небольшая велодорожка для детей. У подъездов сделают ровные входы, установят пандусы", - рассказала начальник абонентского отдела УК "Жилищный стандарт" Сатиник Саргсян.

На прежнем месте, за домом, останется только цветочная клумба, за которой много лет ухаживает одна из жительниц.

Дворовая территория расположена по соседству с будущей пешеходной ул. Дзержинского, знаменитой своими памятниками деревянного зодчества. Поэтому при разработке двух проектов все вопросы согласовали заранее, в том числе связанные с заменой инженерных коммуникаций.

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Глава Тюмени Руслан Кухарук напомнил, что в 2021 году в городе будут кардинально обновлены 52 двора, из них 31 – по нацпроекту "Жилье и городская среда".