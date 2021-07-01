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Метровый блин по особому рецепту испекут в Ялуторовске на фестивале кваса

Общество, 13:54 20 июля 2021

Ялуторовский острог ВКонтакте | Фото: Ялуторовский острог ВКонтакте

Впервые на гастрономическом фестивале "Квасной пир — на весь мир" 24 июля испекут метровый блин по особому рецепту. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила руководитель Ялуторовского острога Нина Бешенцева.

"По традиции в программе фестиваля — дегустация кваса, приготовленного по старинным рецептам, и народные гуляния, из нового — выпекание метрового блина по особому рецепту — на закваске, поучаствовать в этом смогут и гости фестиваля", — сказала она.

Напомним, выпекание гигантского блина — неотъемлемая часть празднования Масленицы на Сретенской площади в Ялуторовске. Гастрономическое шоу привлекает в город немало туристов. Город успел прославиться по всей стране и за рубежом своей гигантоманией.

Организаторы гастрономического фестиваля "Квасной пир — на весь мир" анонсируют веселые игры и состязания в силе, хороводы, песни и танцы. На территории острога откроют мастерскую народных обрядов и обережья. Маленьких гостей праздника ждут представления от детского театра на телеге "Муха-цокотуха", народные игры на ловкость и сноровку. Гостям фестиваля предложат попробовать квас, изготовленный по старинным рецептам, окрошку и блин.

Вход на мероприятие только по предварительной записи на определенное время: 12 часов, 14 часов и 16 часов, справки по телефону: 8 (34535) 2-05-95. Цена билета: 300 рублей.

Влада Нерадовская

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# гастрономический фестиваль , праздники , Ялуторовский острог

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