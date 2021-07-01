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Семьи с детьми смогут приобрести авиабилеты по сниженным тарифам

Общество, 16:02 19 июля 2021

ИА "Тюменская линия"

Семьи с детьми смогут приобрести авиабилеты по специальным сниженным тарифам на 46 направлений с августа 2021 года. Правила субсидирования льготы утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

По информации пресс-служба кабмина, стоимость билета со скидкой будет варьироваться в диапазоне от 4,6 до 10,9 тыс. рублей в зависимости от маршрута.

Скидки будут доступны в рамках так называемой семейной поездки. Она предусматривает приобретение билетов с единым бронированием на ребёнка и взрослого, который его сопровождает.

Ожидается, что льготными билетами за год смогут воспользоваться не менее 50 тыс. пассажиров. Всего на эту меру поддержки в 2021 году предусмотрено 1,35 млрд рублей.

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# авиаперелеты , льготы , Михаил Мишустин , семья , субсидия

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