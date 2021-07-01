Тюменцу не удалось провезти наркотики мимо инспекторов ГИБДД

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Два пакета по 10 гр. с синтетическим наркотиком обнаружили автоинспекторы в Toyota Camry в присутствии двух понятых у тюменца. Как сообщает Госавтоинспекция области, водитель автомобиля утверждал, что приобрел наркотики для себя.

Мужчина объяснил, что наркотики необходимы ему из-за травмы ноги. В салоне машины обнаружены также шприцы и трость. Водитель доставлен в отдел полиции.

В 2021 году инспекторы ДПС выявили 47 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Изъято пять крупных партий запрещенных веществ весом более 35 кг.