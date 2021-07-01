  • 20 июля 202120.07.2021вторник
  • USD74,3463
    EUR87,6097
  • В Тюмени 17..19 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцу не удалось провезти наркотики мимо инспекторов ГИБДД

Происшествия, 17:05 20 июля 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Два пакета по 10 гр. с синтетическим наркотиком обнаружили автоинспекторы в Toyota Camry в присутствии двух понятых у тюменца. Как сообщает Госавтоинспекция области, водитель автомобиля утверждал, что приобрел наркотики для себя.

Мужчина объяснил, что наркотики необходимы ему из-за травмы ноги. В салоне машины обнаружены также шприцы и трость. Водитель доставлен в отдел полиции.

В 2021 году инспекторы ДПС выявили 47 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Изъято пять крупных партий запрещенных веществ весом более 35 кг.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГИБДД Тюменской области , наркотики

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:21 20.07.2021В Тюмени гость зарезал хозяина дома во время пьяной ссоры
17:05 20.07.2021Тюменцу не удалось провезти наркотики мимо инспекторов ГИБДД
16:31 20.07.2021В Тюмени врачи рассказали о состоянии пострадавших в аварии с "Газелью"
15:43 20.07.2021Жителя Тобольска подозревают в серии угонов