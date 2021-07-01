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Вадим Рейман научит тюменцев фотографировать городскую среду

Общество, 08:13 22 июля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лекцию "Фотография и городская среда" прочтет в музее "Усадьба Колокольниковых" (ул. Республики, 20) в Тюмени 24 июля в 18 часов, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

"В ходе встречи гости музея пообщаются с одним из лучших тюменских фотографов и попробуют запечатлеть мгновение из жизни нашего города. Чтобы мероприятие прошло максимально плодотворно, желательно взять с собой фотоаппарат", - анонсируют организаторы.

Обязательна предварительная регистрация на мероприятие по ссылке. Количество мест ограничено. Контактный телефон: +7(3452) 46-49-63

Возрастная категория 12+.

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