Студенты Тюмени выпустили ролик о вакцинации от COVID-19

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ролик о вакцинации от COVID-19 cоздали члены Студсовета Тюменской области. В видео они рассказали о своем прививочном опыте, сообщает организация.

Герои ролика призвали студентов не бояться последствий, а также критически относиться к любой информации о вакцине и проверять неподтвержденные факты научными исследованиями.

"Шесть членов студсовета уже поставили прививки, трое готовятся к вакцинации. Нам было важно подать личный пример", ‒ рассказала председатель Студенческого совета Тюменской области Дания Апасова.

По мнению молодых людей, студенты должны вакцинироваться в первую очередь, потому что они постоянно находятся в контакте друг с другом и могут заболеть с большей вероятностью.

"После первой прививки у меня было небольшое повышение температуры и немного болела рука. Но эти симптомы не сравнимы с тем, что может перенести человек во время болезни COVID-19. Я знаю это не понаслышке, я работаю в Областной инфекционной клинической больнице и вижу, как непросто приходится больным коронавирусом", – рассказал студент Семен Жвавый.