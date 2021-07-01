В Тобольском районе пожилых людей на вакцинацию доставляет мобильная бригада

| Фото: пресс-служба администрации Тобольского района | Фото: пресс-служба администрации Тобольского района

В Тобольском районе людей пожилого возраста на вакцинацию против COVID-19 доставляют мобильные бригады центра социального обслуживания населения. Это новая услуга учреждения, сообщает пресс-служба администрации района.

Прежде сельские жители старше 65 лет приезжали в близлежащий фельдшерско-акушерский пункт на плановые осмотры, диспансеризацию и дополнительные скрининги спецтранспортом.

"Поскольку режим повышенной готовности в Тюменской области продлен, а эта категория граждан входит в группу риска, мы ввели такую услугу, - рассказала директор районного центра социального обслуживания населения Елизавета Костылева. - Например, из села Булашово в байкаловскую амбулаторию трижды привозили желающих привиться. За две недели работы службы доставили на вакцинацию 126 человек".

Для тех селян, которым в силу возраста и состояния здоровья сложно приехать в медучреждение, спецмашина доставляет бригаду вакцинации на дом. Такой услугой воспользовались пожилые жители сел Карачино и Кутарбитка.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, гражданам старше 65 лет необходимо обратиться к соцработнику по месту жительства или по телефону диспетчерской службы центра социального обслуживания населения Тобольского района 8 (3456) 22-22-32.

Комплексный центр социального обслуживая населения Тобольского района получил новый автомобиль. Транспортный парк обновили в рамках региональной программы "Старшее поколение" и национального проекта "Демография".