Михаил Мурашко расскажет о вакцинации от COVID-19 в прямом эфире

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

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Прямой эфир с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко пройдет 21 июля в рамках просветительской кампании "Разберемся в вакцинах вместе". Он организован обществом "Знание" совместно с Общероссийской акцией #МЫВМЕСТЕ. Задать свой вопрос смогут все желающие, сообщают организаторы.

Трансляция эфира начнется в 16 часов по московскому времени на сайте covid.znanierussia.ru и в группе Российского общества "Знание" Вконтакте. Вопросы принимаются через форму на сайте. Ответы на наиболее популярные из них будут озвучены во время прямого эфира.

Проект "Разберемся в вакцинах вместе" призван помочь людям принять правильное для себя решение по вопросу вакцинации, развеять мифы, дать четкую инструкцию по порядку вакцинирования в своем регионе. Участие в обсуждениях принимают государственные деятели и авторитетные эксперты из профессиональной среды.

Расписание прямых эфиров и трансляции доступны на информационном портале "Разберемся в вакцинах вместе" и в соцсетях Российского общества "Знание" и #МЫВМЕСТЕ. Пользователи ресурса получат возможность напрямую задавать вопросы экспертам и получать ответы из первых уст.

На портале будет также накапливаться экспертная информация о вакцинации из надежных источников: интервью авторитетных врачей, научные данные о вакцинации, информация о производстве вакцин, сведения о порядке вакцинации, возможных побочных явлениях, факторах риска и влиянии на организм.