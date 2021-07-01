Глава Российского Красного Креста рассказал о вакцинации и масштабах антипрививочного движения

| Фото: Ю. Иванко. Mos.ru | Фото: Ю. Иванко. Mos.ru

Проблема с антипрививочниками актуальна не только для России, но и для всего мира. По данным ВОЗ она считается одной из трех глобальных угроз мировому здравоохранению. Об этом рассказал врач-педиатр, председатель общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест" Павел Савчук на эфире, организованном российским обществом "Знание".

По его мнению, главной сложностью в доказательстве эффективности прививок вообще и от коронавируса в частности для граждан является большое количество источников информации, доступное всем. Ранее в мире происходили схожие по масштабам эпидемии, которые как раз были побеждены вакцинацией, но это не воспринимается как один из аргументов. Каждый человек в интернете пытается узнать, как лечиться от той или иной болезни, оспорить назначения врача, на форумах по медицинской тематике идут обсуждения и сравнения прописанных схем лечения. Медицина - очень персонифицированная история, где лечение назначается конкретному пациенту с учетом его анамнеза и факторов риска, подчеркнул Павел Савчук.

Он считает, что среди противников вакцинации можно выделить две большие группы. Первые - те, кто принципиально отказывается прививаться во взрослом возрасте, хотя в детстве получил все обязательные прививки и тем самым защитился от страшных болезней, не столкнувшись ни с натуральной оспой, ни с полиомиелитом (а именно эти болезни в свое время победила вакцинация). Вторые - те, кто сомневаются, но почему-то аргументы псевдоэкспертов из сети считают более весомыми, чем слова профессиональных медиков и вирусологов.

Оценивая текущие темпы вакцинации в России, - около 20% людей уже привиты, - Павел Савчук отметил, что это не радостная цифра, потому что только этот метод является единственным путем, способным остановить эпидемию. Коллективный иммунитет в 80%, причем приобретенный в сжатые сроки, а не растянутый на годы, поможет защитить людей с медотводом.

При выборе вакцины эксперт рекомендовал на относиться к этому, как к покупке хлеба в магазине, и не выбирать между препаратами, если на это нет причин, связанных с противопоказаниями. Все вакцины, зарегистрированные в стране, доказали свою безопасность и эффективность.

Миф о том, что после прививки можно заболеть, Павел Савчук назвал одним из самых популярных. Это возникает по той причине, что люди путают болезнь на фоне вакцинации, когда не сформировался иммунитет, и болезнь из-за прививки. Вакцинация не может вызвать болезнь, но пока после введения компонентов не прошло положенное время, человек может заразиться, однако эта вероятность настолько мала, что несравнима с осложнениями после ковида. Вакциной, рекомендованной для ревакцинации, специалист назвал "Спутник Лайт".

Дарья Казакова