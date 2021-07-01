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В Ишиме чаще рождаются мальчики

Общество, 13:12 21 июля 2021

perinatal-center.pro

615 детей родилось в перинатальном центре областной больницы №4 Ишима за шесть месяцев 2021 года, сообщает региональный департамент здравоохранения Тюменской области.

В первом полугодии прошлого года было зарегистрировано 602 случая родов. Мальчиков по статистике рождается больше.

Более чем в два раза уменьшилось число преждевременных родов - с 44 до 20. Число абортов в Ишиме снизилось с 207 до 144.

Стали чаще рожать женщины старше 40 лет. В этом году таких мам было 25, в то время как годом ранее - 19. Чаще всего это первые или вторые дети. Четыре ребенка, появившиеся в этом году, стали восьмыми детьми в семье и один малыш – девятым. В прошлом году только в одной семье родился седьмой ребенок.

Специалисты перинатального центра отмечают, что стало меньше родов после экстракорпорального оплодотворения. За первое полугодие были зарегистрированы всего одни. В 2020 году за аналогичный период - восемь. Тогда же было восемь двоен, а с начала этого года на свет появилось четыре двойни. В парах также чаще рождаются мальчики.

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# Ишим , перинатальный центр

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