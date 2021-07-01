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Тюменских студентов приглашают на поиск друзей

Общество, 13:42 25 июля 2021

Студцентр Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Студцентр Тюменской области во ВКонтакте

"Дружеская вечеринка" состоится Студцентре Тюменской области 30 июля, начало в 19 часов.

Участникам предлагают большую программу, чтобы найти друзей: сыграть в "Мафию" и поближе узнать товарищей по игре, проверить командный дух в квизе, а также обсудить общие интересы за чашечкой чая.

"Во взрослом возрасте становится сложнее найти друзей, поэтому мы решили провести мероприятие, где молодые люди смогут не только весело провести вечер, но и познакомиться. Все активности "Дружеской вечеринки" направлены на то, чтобы лучше узнать своих напарников по игре, а также найти общие интересы", − рассказала о мероприятии изданию "Комсомольская правда-Тюмень" руководитель областного Студенческого центра Екатерина Козеева.

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