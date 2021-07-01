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Российская сборная вышла на 5 место в медальном зачете Токио-2020

Спорт, 21:39 25 июля 2021

@olympic_russia | Фото: @olympic_russia

Сборная России поднялась на 5 место медального зачета Олимпийских игр Токио-2020 по итогам 25 июля. Об этом сообщает официальный аккаунт Олимпийского комитета России в Инстаграм.

Еще накануне национальная команда занимала 10 строку медального рейтинга.

В воскресенье россияне завоевали первое золото. Его принесла Виталина Бацарашкина в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м. Серебряные награды у рапиристки Инны Дериглазовой, тхэквондистки Татьяны Мининой и команды российских лучниц. Бронза - у рапиристки Ларисы Коробейниковой.

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