Российская сборная вышла на 5 место в медальном зачете Токио-2020

| Фото: @olympic_russia | Фото: @olympic_russia

Сборная России поднялась на 5 место медального зачета Олимпийских игр Токио-2020 по итогам 25 июля. Об этом сообщает официальный аккаунт Олимпийского комитета России в Инстаграм.

Еще накануне национальная команда занимала 10 строку медального рейтинга.

В воскресенье россияне завоевали первое золото. Его принесла Виталина Бацарашкина в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м. Серебряные награды у рапиристки Инны Дериглазовой, тхэквондистки Татьяны Мининой и команды российских лучниц. Бронза - у рапиристки Ларисы Коробейниковой.