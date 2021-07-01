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Участник Олимпиады в Токио Павел Сиваков выразил надежду на поддержку тюменцев

Спорт, 16:36 23 июля 2021

аккаунт Павла Сивакова в Инстаграм | Фото: аккаунт Павла Сивакова в Инстаграм

Тюменец Павел Сиваков сразится за медали Олимпиады в Токио 24 июля.

Старт велогонки (шоссе) у мужчин в 5 часов по московскому времени.

Кандидат в мастера спорта по велосипедному спорту, победитель международной шоссейной гонки "Тур Альп" 2019 года, победитель международной шоссейной гонки "Тур Польши" 2019 год Павел Сиваков записал видеообращение к тюменцам, где выразил уверенность в поддержке земляков, которая так нужна спортсменам даже на расстоянии.

"Будем стараться и поборемся за медали", - сказал он.

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# велоспорт , Олимпийский игры , Павел Сиваков , спортсмены-олимпийцы

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