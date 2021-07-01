Наталья Кузютина: Игры в Токио для меня особенные

| Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо" | Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо"

Олимпиада в Токио - третья в карьере лидера женской сборной по дзюдо, многократной чемпионки Европы, призера Игр в Рио-2016 Натальи Кузютиной (-52 кг).

В интервью Федерации дзюдо России спортсменка рассказала о подготовке, своих эмоциях и чувствах перед всемирными состязаниями.

"Эти Игры - для меня особенные, наверное, как и для всех спортсменов, ведь подготовка к ним длилась дольше обычного, - напомнила Наталья Кузютина. - Ждать, пребывая в неизвестности, морально непросто. Спортсменам, приблизившимся в 2020-м к пику формы пришлось перейти в режим ожидания, провести несколько месяцев на домашних тренировках, а потом почти год проходить сборы в строгой антиковидной изоляции. За мою почти двадцатилетнюю карьеру такое испытание выпало мне впервые. Жизнь в ее привычном понимании вдруг стала недоступной роскошью. Но мы справились, мы выстояли! Меня часто спрашивают, откуда я беру силы многочасовые тренировки, как настраиваюсь каждый день снова и снова выходить на татами. Ответ прост - я люблю бороться".

Последний этап подготовки сборная провела во Владивостоке. Здесь спортсмены смогли акклиматизироваться и адаптироваться к часовому поясу Токио.

"Без сомнения, я испытываю волнение и ответственность перед выступлением на столь грандиозном событии. Раньше я часто приезжала в страну восходящего солнца на спортивные сборы и соревнования. В последний год из-за пандемии мы тренировались исключительно внутри страны. Сегодня я с трепетом предвкушаю, как снова окажусь в таком знакомом Токио. Япония мне очень нравится, это особенная страна с интересными традициями и самобытной культурой, это - родина моего вида спорта. В этот раз, в режиме жестких ограничений, нам не удастся прогуляться по улицам японской столицы, но меня это не сильно расстраивает. У меня другая, ясная и четкая цель - долгожданные ОИ, само участие в которых для каждого спортсмена - это праздник", - заключила Наталья Кузютина.ских играх