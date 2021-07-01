Летние Олимпийские игры стартуют в Токио 23 июля

| Фото: ОСШОР Л.Н. Носковой | Фото: ОСШОР Л.Н. Носковой

Церемония открытия летних Олимпийских игр в Токио состоится 23 июля. Начало - в 16 часов по тюменскому времени, сообщает Олимпийский комитет России.

Семь представителей Тюменской области примут участие в XXXII Олимпийских играх в Токио с 23 июля по 8 августа. В Паралимпийских играх с 24 августа по 5 сентября за призовые места поборются четыре спортсмена из нашего региона.

В состав олимпийской сборной России вошли заслуженный мастер спорта России по скалолазанию Юлия Каплина, мастер спорта международного класса по плаванию Елизавета Клеванович, мастер спорта России по велосипедному спорту Диана Климова, кандидат в мастера спорта по велосипедному спорту Павел Сиваков. Также продемонстрировать свои навыки на Олимпиаде смогут заслуженные мастера спорта по дзюдо – Наталья Кузютина, Дарья Давыдова и Муса Могушков.

Паралимпийскую сборную представят четыре спортсмена Тюменской области: Антон Прохоров – мастер спорта международного класса спорта лиц с поражением ОДА. Александр Ялчик – мастер спорта международного класса спорта лиц с поражением ОДА, Игорь Плотников – заслуженный мастер спорта лиц с поражением ОДА и Денис Кунгурцев – мастер спорта международного класса, чемпион мира по триатлону лиц с поражением ОДА. Они поборются за медали в триатлоне, плавании и легкой атлетике, сообщает ОСШОР Л. Н. Носковой.

Следить за олимпийскими соревнованиями россияне смогут в прямом эфире на Первом канале. В этом году в Токио будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.