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Евгений Хромин призвал поддержать тюменцев на Олимпийских играх в Токио

Спорт, 15:29 19 июля 2021

Федерация скалолазания России Юлия Каплина примет участие в Олимпийских играх в Токио | Фото: Федерация скалолазания России

Поддержать спортсменов-земляков, выступающих на Олимпийских и паралимпийских играх в Токио, призвал тюменцев директор областного департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Евгений Хромин.

Он подчеркнул, что предстоящие игры станут непростыми для российских спортсменов. Помимо действующих ограничений им придется выступать в условиях запрета на использование национальных символов.

"Призываю каждого поддержать наших участников Олимпиады искренней верой в победу, духом гражданственности и патриотизма. Наша поддержка крайне важна. Каждый из участников должен осознавать, ощущать нашу духовную мощь, единение, силу и энергию региона. Ведь победы в олимпийских играх – это не только успех отдельного спортсмена, это народное достояние, спортивная судьба целого поколения и всей России", - отметил он.

Евгений Хромин добавил, что Тюменская область – один из немногих регионов, который представлен наибольшим количеством спортсменов. Из 335 участников, которые вошли в состав олимпийской сборной России, 11 тюменцев.

"Самая многочисленная делегация – это дзюдоисты Наталья Кузютина, Муса Могушков, Дарья Давыдова. Диана Климова и Павел Сиваков выступят в велосипедном спорте. Также мы будем болеть за Елизавету Клеванович в плавании и Юлию Каплину в скалолазании. В состав паралимпийской сборной вошли пловец Игорь Плотников, легкоатлет Антон Прохоров, триатлонисты Александр Ялчик и Денис Кунгурцев", - сказал Хромин.

Любовь Голышева

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# Евгений Хромин , Олимпийские игры , Токио

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