"Олимпийская Тюмень" познакомит с участниками Игр в Токио

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Семь представителей Тюменской области примут участие в XXXII Олимпийских играх в Токио с 23 июля по 8 августа.

Познакомить жителей региона с тюменскими олимпийцами призвана рубрика "Олимпийская Тюмень", сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Цикл информационных материалов открывают тюменские велосипедисты - Павел Сиваков и Диана Климова.

Диана родилась в Тюмени и начала заниматься велоспортом в спортивной школе №4. Павел родился в Италии в семье профессиональных велогонщиков, хорошо известных в мировом спорте. Отец Алексей Сиваков - пятикратный участник чемпионатов мира, мать Александра Колясева - двукратный победитель чемпионатов мира в командной гонке. Чтобы не обрывать связь с исторической Родиной, на протяжении нескольких лет Павел выступал в составе юниорской сборной Тюменской области.

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Оба спортсмена имеют многочисленные награды мировых спортивных стартов разного уровня. Диана Климова последние годы выступает за команду Marathon-Tula и вошла в состав олимпийской команды в качестве запасной в парной трековой велогонке мэдисон. Павел представляет британскую команду Ineos Grenadiers, но на Олимпиаде будет защищать цвета российского триколора. 24 июля он выступит в групповой гонке на шоссе. Ему предстоит проехать 200 км.

Тюменские велогонщики и ранее выступали на олимпиадах. В 1992 году в Барселоне уроженец Ишима Олег Галкин стал четвертым в командной велогонке, а в 2008 году на Олимпийских играх в Токио Александр Колобнев занял третье место в групповой гонке.