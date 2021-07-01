Тренер тюменской пловчихи Елизаветы Клеванович рассказала, почему ее не будет на олимпийских трибунах в Токио

| Фото: со страницы Елизаветы Клеванович в Инстаграм | Фото: со страницы Елизаветы Клеванович в Инстаграм

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Тюменская спортсменка Елизавета Клеванович выступит в составе сборной России в эстафете кроль 4х100 на Олимпиаде в Токио 24 июля.

"Больше всего мы боимся подвести команду. Не буду, конечно, загадывать. Но было сделано все от и до, подготовка прошла, как и положено. Поэтому теперь все в руках Лизы. Характер у нее есть, я надеюсь, что все у нее получится", - отметила тренер девушки Елена Юрченко. Она занимается с Елизаветой на протяжении 13 лет, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Наставница пловчихи рассказала, как много ее подопечная тренируется.

"У нас две тренировки в день на воде и одна в зале. Лиза в таком формате тренируется уже с 8 класса, то есть примерно пять лет. Отбор на Олимпийские игры проходил на чемпионате России в апреле. Заняв 3 место на дистанции 100 метров в вольном стиле, она попала в эстафету 4х100 метров. Подготовка непосредственно к Олимпиаде шла со сборной России. К сожалению, я не на всех сборах присутствовала. На этой Олимпиаде меня тоже не будет, поскольку из-за ковида тренерский состав очень усечен. В основном это тренеры тех спортсменов, которые претендуют на медали в индивидуальных соревнованиях", - сообщила Елена Юрченко.

Напомним, Елизавета Клеванович - мастер спорта международного класса и бронзовый призер чемпионата России 2021 в Казани.