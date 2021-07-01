Закулисье Олимпийских игр в Токио покажут на канале "Тюменское время"

| Фото: телеканал «Тюменское время» | Фото: телеканал «Тюменское время»

Рубрику про закулисье Олимпийских игр в Токио "Токийские дневники" увидят зрители на телеканале "Тюменское время" с 23 до 6 августа. Автором и ведущим стал спортивный журналист Дмитрий Рыбьяков, сообщает телеканал.

Кроме того, на протяжении всей Олимпиады в программах канала ТСН и "ТСН — Точнее" будут выходить материалы из столицы Японии.

Смотрите первый выпуск проекта "Токийские дневники" на телеканале "Тюменское время" ежедневно, по будням, начиная с 23 июля в программе "Все включено" с 13 часов на 21 канале кабельного телевидения.