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Закулисье Олимпийских игр в Токио покажут на канале "Тюменское время"

Общество, 19:50 22 июля 2021

телеканал «Тюменское время» | Фото: телеканал «Тюменское время»

Рубрику про закулисье Олимпийских игр в Токио "Токийские дневники" увидят зрители на телеканале "Тюменское время" с 23 до 6 августа. Автором и ведущим стал спортивный журналист Дмитрий Рыбьяков, сообщает телеканал.

Кроме того, на протяжении всей Олимпиады в программах канала ТСН и "ТСН — Точнее" будут выходить материалы из столицы Японии.

Смотрите первый выпуск проекта "Токийские дневники" на телеканале "Тюменское время" ежедневно, по будням, начиная с 23 июля в программе "Все включено" с 13 часов на 21 канале кабельного телевидения.

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# олимпиада

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