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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Александр Моор пожелал тюменским спортсменам-олимпийцам победы

Губернатор, 15:25 23 июля 2021

со страницы Александра Моора в соцсетях

Губернатор Тюменской области Александр Моор пожелал победы тюменским спортсменам, выступающим на Олимпийских играх. Об этом глава региона написал на своих страницах в социальных сетях.

"Сегодня в далеком Токио стартуют Олимпийские игры. Они проходят в сложных условиях. Во-первых, жесткие ограничения из-за коронавируса, во-вторых, россиянам запрещено использовать национальные символы. Ни флага, ни гимна… Наши атлеты выступают под аббревиатурой ROC (Russian Olympic Committe). Поэтому спортсмены нуждаются в поддержке как никогда", - подчеркнул глава региона.

Тюменскую область на Олимпийских играх в Токио представляют: в дзюдо - Наталья Кузютина, Муса Могушков, Дарья Давыдова; в велогонках - Диана Климова, Павел Сиваков, в плавании - Елизавета Клеванович, в скалолазании - Юлия Каплина.

"Мы желаем им победы! И пусть нас подписывают ROC, мы ведь знаем, что #WeWillROCYou!", - заявил Александр Моор.

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , Олимпийские игры

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