Российская спортсменка завоевала серебряную медаль в Токио

| Фото: Министерство спорта Российской Федерации | Фото: Министерство спорта Российской Федерации

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На Олимпийских Играх в Токио (Япония) счет медалям российской команды открыла Анастасия Галашина в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м. Спортсменка выиграла "серебро" 24 июля, сообщает пресс-служба Министерства спорта Российской Федерации.

Анастасия Галашина набрала 251,1 балла. Первой чемпионкой Игр стала китаянка Цянь Ян, победившая с олимпийским рекордом. "Бронзу" взяла представительница Швейцарии Нина Кристен.

Россиянка лидировала перед последним выстрелом, но в решающий момент допустила промах.

"Сейчас я рада, в этой ошибке нет ничего страшного, она станет для меня уроком на будущее, - отметила Анастасия Галашина. - Перед последним выстрелом я немного разволновалась, передержала со временем, в голове были не те мысли, и в итоге потеряла концентрацию. Все объясняется просто. Это большой шаг для меня, я вышла вперед, все нормально".

В неофициальном общекомандном зачете российская команда занимает второе место с одной серебряной наградой. На первом месте - Китай, на третьем - Швейцари.