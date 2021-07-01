Минспорт России создал сайт о российских олимпийцах

Сайт о российских олимпийцах создал Минспорт России. Болельщики нашей сборной команды смогут найти на новом сайте информацию обо всех российских олимпийцах. На интерактивной карте каждый регион отмечен специальным значком, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

При наведении на геоточку можно увидеть спортсменов, которые там родились или выступают за этот регион, а также перейти в карточки спортсменов с подробной информацией о них.

Предварительно спортсмены заполнили специальную анкету, в которой поделились интересной информацией о себе. Также на сайте можно будет узнать расписание предстоящих соревнований и когда в них принимает участие каждый из спортсменов.

Игры XXXII Олимпиады 2020 года в Токио (Япония) были перенесены из-за пандемии коронавирусной инфекции на 2021 год и пройдут с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях примут участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран. Будет разыграно 339 комплектов наград в 41 виде спорта.

Напомним, что участие в XXXII Олимпийских игра примут семь представителей Тюменской области. В Паралимпийских играх с 24 августа по 5 сентября за призовые места поборются четыре спортсмена из нашего региона.