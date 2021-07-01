Тюменец Павел Сиваков стал лучшим среди россиян на велогонке в Токио

| Фото: Павел Сиваков в Instagram | Фото: Павел Сиваков в Instagram

Тюменский спортсмен Павел Сиваков финишировал 32-м среди россиян в групповой гонке у мужчин на Олимпийских играх в Токио 24 июля. Об этом сообщает ТАСС.

Российские велогонщики завершили выступление в Токио. Лучшим среди россиян стал Павел Сиваков. За ним финишировал Александр Власов. Ильнур Закарин сошел с гонки.

Победителем стал эквадорский спортсмен Ричард Карапас, преодолевший дистанцию за шесть часов. Второе место взял бельгиец Ваут ван Арт, третьим стал словенец Тадей Погачар. Протяженность пройденной спортсменами дистанции - 234 км.

Напомним, Павел Сиваков - кандидат в мастера спорта по велосипедному спорту, победитель международной шоссейной гонки "Тур Альп" 2019 года, победитель международной шоссейной гонки "Тур Польши" в 2019 году.