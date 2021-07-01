Сельхозпереписчиков в Тюменской области снабдят масками и перчатками

| Фото: Тюменьстат | Фото: Тюменьстат

370 переписчиков проведут сельскохозяйственную микроперепись в Тюменской области с 1 по 30 августа. Все они обеспечены специальной экипировкой, сообщает Тюменьстат.

Узнать переписчика можно по жилету зеленого цвета с логотипом "СХМП 2021", кепке с логотипом переписи. У каждого сотрудника есть удостоверение, портфель, планшет и переписные листы.

Переписчики снабжены средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими салфетками, масками и перчатками.

В конце июля они пройдут обучение по специальной мультимедийной программе Росстата. Им предстоит заполнить электронные переписные листы с использованием планшета, в отдельных случаях – на бумажном носителе.