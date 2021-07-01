Зачем дожидаться ответа оператора, пояснили в тюменской Скорой помощи

| Фото: Станция скорой помощи | Фото: Станция скорой помощи

В два раза увеличилась нагрузка на Тюменскую станцию скорой медицинской помощи в июле. Ежедневно поступает до 4 тыс. обращений от граждан. Половину из которых диспетчеры передают в службу неотложной помощи поликлиник, часть - врачам-консультантам, а там где требуется экстренная помощь — бригадам, сообщает Станция скорой помощи.

Информационная система автоматически фиксирует все обращения. Так, зарегистрировано более 200 звонков продолжительностью до восьми секунд, при которых вызывающие не дождались ответа и положили трубку.

"Сейчас достаточное количество диспетчеров: прием вызовов ведут 19 фельдшеров. Если диспетчер свободен, он берет трубку сразу — в таких случаях ожидание ответа на линии обычно занимает пару секунд. Если все линии заняты, автоответчик просит дождаться ответа оператора. И это очень важно сделать. Потому что при повторных наборах 03, 103 вызывающий попадает в конец очереди. И ожидание для него каждый раз будет увеличиваться", — пояснила начальник оперативного управления медицинскими бригадами скорой медицинской помощи Наталья Пиманкина.

Звонившим важно предоставлять достоверную информацию об адресе вызова, нумерации подъезда, номере телефона. Следует четко отвечать на вопросы диспетчера скорой медицинской помощи о состоянии здоровья пациента. Это необходимо для выбора профильной бригады и оперативного прибытия к месту вызова.

Для контроля качества все переговоры между диспетчером и вызывающим скорую помощь записываются на электронные носители.

Бригады скорой медицинской помощи не выдают документы, удостоверяющие временную нетрудоспособность, не выписывают рецепты, не назначают последующего лечения заболевания.

Медики напоминают, что только для вызова бригады скорой медицинской помощи необходимо звонить по номера 03, 103 (круглосуточно), при возникновении ЧС: 112 (круглосуточно), при отсутствии абонента в зоне действия сети/ блокировки SIM-карты: 112 (круглосуточно).

На станции скорой медицинской помощи круглосуточно консультирует врач по оказанию самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда бригады скорой медицинской помощи. Позвоните по 03, 103 либо отправьте сообщение по вайберу на номер+7 922-264-33-67 (по телефону он не дает советов по лечению хронических заболеваний и коррекции назначенного лечения врачами поликлиник и стационаров города).

По вопросам качества оказания медицинской помощи можно обратиться к главному врачу Остроумовой Лидии Александровне по тел. 270-300 или лично в часы приема с 15 часов 30 минут до 16 часов 30 минут в понедельник, по адресу: ул. Немцова, 34.