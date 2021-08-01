В Вагайском районе устанавливают береговые линии, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

| Фото: администрация Вагайского района ВКонтакте | Фото: администрация Вагайского района ВКонтакте

На водных объектах бассейна реки Вагай устанавливают береговые линии, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы. Работа завершится осенью и ведется для охраны водных объектов, предотвращения загрязнения, засорения и заиления. Границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос зависят от местоположения, протяженности, площади, уклона берега и других характеристик конкретного водного объекта, сообщает администрация Вагайского района.

Согласно Водному кодексу России, на территории водоохранных зон устанавливается специальный режим ведения хозяйственной и иной деятельности. Запрещается размещение отходов, кладбищ, скотомогильников; хранение и применение пестицидов и агрохимикатов; сброс сточных вод; строительство и реконструкция АЗС и складов ГСМ; распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.